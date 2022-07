Hoewel een airco in huis nog niet de norm is, schaffen steeds meer mensen er eentje aan. Lekker verfrissend, zo'n briesje. Al krijgen sommige mensen last van hun keel of neus. Hoe kan dat?

De aircobranche maakt de laatste jaren een enorme groei door. Zo is het aantal mensen met een geïnstalleerde airconditioner tussen 2020 en 2021 met 30 procent gestegen, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie NVKL.

Of je verkouden kan worden door de airco, is nooit wetenschappelijk bewezen. Volgens kno-arts Markus Oei is het lastig om dit te onderzoeken. "Verkoudheid is een virusinfectie en een virus kan op allerlei manieren worden overgedragen. Het is dus lastig om te achterhalen waar een verkoudheid precies vandaan komt."



Volgens huisarts Matthijs van der Poel kan airco of ventilatie niet meteen verkoudheid veroorzaken. "De klachten die je kan krijgen plaats ik niet onder de paraplu verkoudheid, maar onder neusklachten. Wie bijvoorbeeld een loopneus heeft, is niet altijd verkouden."

“De airco is nog vrij uitzonderlijk in ons Nederlands klimaat, dus zijn er mensen die het niet vertrouwen.” Markus Oei, kno-arts

Het belangrijkste onderscheid tussen verkoudheid en neusklachten is volgens Thuisarts.nl dat je verkouden wordt door een virus. Een loopneus kan een klacht zijn van het virus, maar het kan ook bestaan zonder dat je een virus hebt.

De gedachte dat je door de airco verkouden wordt, is volgens kno-arts Oei een logisch gevolg van de introductie van de airco in Nederland. "Toen de verwarming tientallen jaren geleden nieuw was, hadden mensen daar ook vragen over. Je ziet nu hetzelfde gebeuren met de airco: de airco is nog vrij uitzonderlijk in ons Nederlands klimaat, dus zijn er mensen die het niet vertrouwen. Maar airco's zijn niet schadelijk voor de gezondheid, want ze worden in een groot deel van de wereld gebruikt. Er zijn niet plotseling allerlei ziektebeelden ontstaan toen de airco werd uitgevonden."

Korte verkoudheidsklachten kunnen wijzen op ziekte

Toch zijn er wel mensen die klachten krijgen door de overgang van extreme hitte buiten naar een koele ruimte met airco of ventilatie, vertelt Van der Poel. "Bij mensen met gevoelige neusslijmvliezen kan de overgang van temperatuur nog wel eens zorgen voor geprikkelde luchtwegen. De bloedvaten in de neus zetten op waardoor de neus kan opzwellen."

"Vaak gaat het om mensen die al bekend zijn met luchtwegklachten die nu nog meer overprikkeling ervaren." Je kan daarbij denken aan mensen met allergieën, astma, hooikoorts of hyperreactiviteit.

“Als de klachten blijven nadat je je van de ene naar de andere locatie hebt verplaatst, spreken we van een verkoudheid.” Markus Oei, kno-arts

De klachten kunnen ook ontstaan doordat iemand de hele dag werkt in een ruimte met ventilatie waar geen lucht van buiten binnenkomt. De lucht in de ruimte is dan erg droog en dit veroorzaakt klachten. Van der Poel krijgt dan ook vaak mensen in zijn huisartspraktijk die klachten hebben nadat ze de hele dag op kantoor hebben gewerkt. Hij adviseert witte vaseline te gebruiken om je neus wat te bevochtigen, of een allergieneusspray zodat je neus minder overreageert.

Om het onderscheid tussen een verkoudheid of een aandoening te kunnen maken, kan je letten op hoelang de verkoudheid blijft, vertelt Oei. "Als de klachten blijven nadat je je van de ene naar de andere locatie hebt verplaatst, spreken we van een verkoudheid. Heb je de klachten alleen in de buurt van de airco of ventilator, dan kan je last hebben van een aandoening." Toch kan alleen een professional de diagnose stellen. Raadpleeg bij twijfel dus altijd een (huis)arts.