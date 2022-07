Australië heeft te maken met een grote uitbraak van twee nieuwe omikronvarianten van het coronavirus, meldt Reuters. Daarom raadt de Australische overheid bedrijven aan personeel thuis te laten werken. Ook adviseert de overheid mondkapjes te dragen in binnenruimten en boostershots tegen COVID-19 te nemen.

Het land is in de greep van een derde omikrongolf, die wordt veroorzaakt door twee zeer besmettelijke nieuwe subvarianten. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 300.000 nieuwe gevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal zou aanzienlijk groter kunnen zijn.

Dinsdag zijn 50.000 nieuwe besmettingen geteld, het grootste aantal op één dag van de afgelopen twee maanden. Het aantal ziekenhuisopnames zal binnenkort een historisch hoogtepunt bereiken, zei hoofdadviseur Volksgezondheid Paul Kelly in een radio-interview.

"We moeten sommige dingen anders aanpakken, in elk geval gedurende een korte periode", zei Kelly. "We weten dat thuiswerken een sleutelrol speelt bij de bestrijding van wat wij macrospreiding noemen."

De Australische premier Anthony Albanese ontvangt zijn vierde dosis van het coronavaccin. Foto: EPA

Net iets minder ziekenhuisopnamen dan record

Momenteel liggen zo'n 5.300 Australiërs in het ziekenhuis met corona. Dat is net iets minder dan het recordaantal van 5.390 dat in januari werd geteld tijdens de uitbraak van subvariant BA.1. De mensen die nu in het ziekenhuis liggen, zijn besmet met de subvarianten BA.4 en BA.5.

Nadat meer werknemers zich ziek hadden gemeld, voerde Australië vorige week opnieuw steunbetalingen in voor freelancers die in quarantaine moeten wegens een coronabesmetting. Ook een aantal eerstelijns gezondheidswerkers is ziek of zit in isolatie.

De autoriteiten hebben erop gewezen dat de vaccinatieachterstand de gezondheidscrisis nog verergert. Tot nu toe heeft 95 procent van de mensen boven de zestien jaar twee doses gehad. Zo'n 71 procent heeft drie of meer doses gekregen.

Het totale aantal coronagevallen in Australië is net onder de negen miljoen gebleven. Er zijn officieel 10.845 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, een veel kleiner percentage dan in veel andere landen.