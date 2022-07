Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Gehavend Oranje knokt zich langs Portugal en zet grote stap naar kwartfinales EK

De Oranjevrouwen hebben woensdag een grote stap naar de kwartfinales van het EK in Engeland gezet. Zonder de met corona besmette sterspelers Vivianne Miedema en Jackie Groenen boekte de titelverdediger een zwaarbevochten zege op Portugal: 3-2.

181 mensen uit Afghanistan aangekomen in Nederland na medewerking Pakistan

Een groep van 181 mensen uit Afghanistan is dinsdagavond met een door Nederland ingehuurde chartervlucht aangekomen in Eindhoven, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag aan NU.nl. De personen en gezinnen konden tot nu toe Afghanistan niet verlaten omdat niet iedereen beschikte over geldige reisdocumenten. Pakistan heeft meegewerkt aan het vertrek.

Veertigplussers kunnen baat hebben bij een glas wijn of bier per dag

Al jaren zijn wetenschappers het erover eens dat het drinken van alcohol altijd en voor iedereen schadelijk is. Maar in een nieuwe studie komen onderzoekers van de universiteit van Washington tot een andere conclusie: veertigplussers zonder gezondheidsklachten kunnen gezondheidsvoordelen hebben bij het drinken van een kleine hoeveelheid per dag, meldt The Guardian vrijdag.

Voedselwaakhond NVWA zag geen illegale rituele slacht tijdens Offerfeest

Het Offerfeest (Ied-al-Adha) verliep dit jaar zonder illegale slachterijen en ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, concluderen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie donderdag. De voedselwaakhond was in alle 44 deelnemende slachthuizen aanwezig om de rituele slacht te controleren, maar vond slechts "een paar geringe overtredingen".

Nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt achter ander schilderij

Medewerkers van de National Galleries of Scotland hebben tijdens onderzoek naar een schilderij een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt. Ze vonden het zelfportret dankzij een röntgenfoto die ze maakten van ander werk van de Nederlandse schilder uit de collectie van het museum.