Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

NASA deelt eerste foto's James Webb-telescoop

NASA heeft deze week de eerste foto's gedeeld die door de nieuwe ruimtetelescoop James Webb zijn gemaakt. De telescoop is de opvolger van ruimtetelescoop Hubble.

De James Webb kan verder kijken en sneller beelden vastleggen. Eind januari kwam de telescoop aan op zo'n 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Daar maakt de telescoop haarscherpe foto's van het heelal.

Gehavend Oranje knokt zich langs Portugal

De Oranjevrouwen hebben woensdag een grote stap naar de kwartfinales van het EK in Engeland gezet. Zonder de met corona besmette sterspelers Vivianne Miedema en Jackie Groenen boekte de titelverdediger een zwaarbevochten zege op Portugal: 3-2.

Veertigplussers kunnen baat hebben bij een glas wijn of bier per dag

Al jaren zijn wetenschappers het erover eens dat het drinken van alcohol altijd en voor iedereen schadelijk is. Maar in een nieuwe studie komen onderzoekers van de universiteit van Washington tot een andere conclusie: veertigplussers zonder gezondheidsklachten kunnen gezondheidsvoordelen hebben bij het drinken van een kleine hoeveelheid per dag, meldt The Guardian vrijdag.

Nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt achter ander schilderij

Medewerkers van de National Galleries of Scotland hebben tijdens onderzoek naar een schilderij een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt. Ze vonden het zelfportret dankzij een röntgenfoto die ze maakten van ander werk van de Nederlandse schilder uit de collectie van het museum.