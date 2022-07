Wereldwijd hebben ongeveer 25 miljoen kinderen vorig jaar vaccinaties gemist die beschermen tegen levensbedreigende ziekten. Dat zijn twee miljoen meer kinderen dan in 2020, toen COVID-19 wereldwijd voor lockdowns zorgde, en zes miljoen meer dan in 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van UNICEF ​​en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

UNICEF ​​meldt dat de daling van de vaccinatiegraad de "grootste aanhoudende terugval in vaccinatie bij kinderen in een generatie is".

Volgens de VN-kinderorganisatie lag de focus in 2021 op COVID-19-vaccinatiecampagnes, maar ook de druk op de gezondheidszorg en de slechtere economie speelden mee. Al die factoren belemmerden een sneller herstel voor vaccinaties, waardoor de situatie in 2021 verder kon verslechteren.

De vaccinatiegraad daalde in elke regio, blijkt uit de cijfers van UNICEF en WHO. De cijfers zijn gebaseerd op data over vaccinaties tegen onder meer difterie, tetanus, mazelen en kinkhoest. Voor veel ziektes moet meer dan 90 procent van de kinderen worden gevaccineerd om uitbraken te voorkomen.

Er zijn de afgelopen maanden al toenames gemeld in besmettingen met ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Zo is er dit jaar een toename van 400 procent van het aantal gevallen van mazelen in Afrika.

De cijfers zijn berekend met behulp van gegevens van nationale zorgstelsels in 177 landen.