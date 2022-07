Mathieu van der Poel heeft de strijd gestaakt in de Ronde van Frankrijk. De renner van Alpecin-Deceuninck was woensdag aan het begin van de bergetappe nog in de aanval, maar stapte later op de dag af.

Van der Poel is de eerste Nederlander die opgeeft in deze editie van de Tour de France. De meervoudig wereldkampioen veldrijden klaagde aan het begin van deze ronde over een gebrek aan vorm, maar leek de laatste dagen op de weg terug.

Van der Poel besloot woensdag bij het begin van de zware elfde etappe zelfs ten aanval te trekken met Wout van Aert. Op de eerste beklimming moest de Nederlander echter lossen, waarna hij niet veel later besloot om de strijd te staken.

Voor Van der Poel is het de tweede keer op rij dat hij Parijs niet haalt. Afgelopen jaar stapte hij na ruim een week af om zich voor te bereiden op de Zomerspelen in Tokio, waar hij deelnam aan de mountainbikerace.

In die Tour zegevierde Van der Poel in de tweede etappe, met aankomst op de Mûr-de-Bretagne. Bovendien droeg hij zes dagen de gele leiderstrui.

De etappe werd gewonnen door de Deense Jumbo-renner Jonas Vingegaard, die een aardverschuiving in het klassement realiseerde door de etappe te winnen en 2:52 te pakken op geletetruidrager Tadej Pogacar. De voorsprong van Vingegard op Pogacar in het algemeen klassement is 2:22.

