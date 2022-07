Het kantoor van premier en waarnemend president van Sri Lanka Ranil Wickremesinghe is woensdag bestormd nadat hij eerder op de dag de noodtoestand had uitgeroepen. Na het aftreden van president Gotabaya Rajapaksa eisen demonstranten het vertrek van Wickremesinghe. De ambtswoning van Rajapaksa werd zaterdag ook al bezet.

In Sri Lanka woedt een zware economische crisis, waardoor grote tekorten aan voedsel en brandstof zijn ontstaan. Boze inwoners beschuldigen president Rajapaksa van stelen uit de staatskas en slecht economisch beleid van zijn regering. Daardoor zou de crisis zijn verergerd.

Vanwege de onrust is Rajapaksa gevlucht naar de Malediven. Daardoor is premier Wickremesinghe benoemd tot waarnemend president.

Wickremesinghe heeft direct de noodtoestand in het land uitgeroepen. Volgens zijn woordvoerder is dat nodig om de crisis te bestrijden.

Wickremesinghe heeft laten weten ook op te stappen als premier zodra er een nieuw kabinet is gevormd. Demonstranten die de ambtswoning van Wickremesinghe bezetten, willen dat dat eerder gebeurt. Zij laten weten dat ze zich pas terugtrekken als ook Wickremesinghe is afgetreden.

In de videoboodschap waarin parlementsvoorzitter Mahinda Yapa Abeywardena het aftreden van Rajapaksa aankondigt, laat hij ook weten dat op 20 juli een nieuwe president wordt aangewezen. Die president zal Rajapaksa vervangen tot het eind van zijn oorspronkelijke ambtstermijn in 2024.

Nieuwe regering moet land uit zware crisis halen

De nieuwe regering heeft de taak om Sri Lanka uit de zware economische en politieke crisis te loodsen. Door slecht politiek beleid en corruptie heeft het land hoge schulden opgebouwd. Het resultaat daarvan is dat het land de invoer van goederen die voorzien in eerste levensbehoeften niet meer kan bekostigen.

Door de politieke onrust heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gedreigd met het tegenhouden van financiële steun. De nieuwe regering moet dan ook met een aflossingsplan komen om een akkoord met het IMF te bereiken.

Vermoedelijk is Sri Lanka ook in gesprek met China over financiële steun, maar een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wil niets loslaten over mogelijke leningen.