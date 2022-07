Duitsland koopt vanaf 1 augustus geen Russische steenkool meer en stopt op 31 december met de aanschaf van Russische olie. Dat zei de Duitse onderminister van Financiën Jörg Kukies woensdag op het Sydney Energy Forum. Rusland leverde volgens Kukies tot voor kort 40 procent van de Duitse kolen en olie.

Het is geen optie om kolen en olie van Rusland te blijven afnemen, zei Kukies. "Iedereen die de geschiedenis kent van de Druzhba-oliepijpleiding, die al een instrument was van het Sovjetimperium in Oost-Europa, weet dat het essentieel is je van die afhankelijkheid te bevrijden."

De gasvoorziening is volgens de onderminister wel een uitdaging. Hij maakt zich grote zorgen over "de enorme leemte die zal ontstaan ​​als de Europese Unie zich ontdoet van de 158 miljard kubieke meter gas per jaar die Rusland levert."

Om die leemte op te vangen, werkt Duitsland volgens hem hard aan de ontwikkeling van importterminals voor vloeibaar aardgas (lng).

Hij benadrukte dat de Verenigde Staten en Qatar samen ongeveer 30 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas aan Europa kunnen leveren, maar dat dat nog lang niet genoeg is. "We kunnen dit probleem niet zomaar wegdenken", zei Kukies.

Anders dan Duitsland is Brazilië juist van plan om zoveel mogelijk diesel van Rusland te kopen, ondanks de Russische inval in Oekraïne en de sancties die andere landen hebben getroffen. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro kondigde eerder aan dat een akkoord met Rusland bijna rond was.