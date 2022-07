Onderzoekers in New York hebben in juni varkensharten geplaatst in twee hersendode mensen. Daarmee is de wetenschap weer een stapje dichterbij de toekomstige mogelijkheid om mensenlevens te redden met dierlijke organen, schrijft persbureau AP. De transplantaties volgden na de historische poging eerder dit jaar om een stervende man in Maryland in leven te houden.

De artsen van het medische team verwijderden zelf de harten uit genetisch aangepaste varkens, plaatsten ze op ijs en vlogen ermee terug naar New York, naar het academisch medisch centrum NYU Langone Health. Daar gebruikten ze nieuwe methoden om dierlijke virussen op te sporen voordat ze het hart in de borstkas plaatsten van de overleden personen.

De harten werden geplaatst in het lichaam van een Vietnam-veteraan met een lange geschiedenis van hartziekten en in dat van een vrouw die eerder in haar leven profijt had gehad van een transplantatie. Na drie dagen van tests die intensiever waren dan een levende patiënt zou kunnen verdragen, schakelden de artsen de beademingsmachines uit.

De wetenschappers hebben ervaren dat het belangrijk is om te oefenen op overledenen. "We hebben zoveel geleerd van de eerste dat de tweede veel beter is," zei de chirurg Nader Moazami, die de operaties leidde in NYU Langone Health. "Je staat daar vol ontzag" wanneer het varkenshart begint te kloppen in een menselijk lichaam, zei Moazami.

De organen van dieren worden genetisch aangepast

Medici en onderzoekers proberen al tientallen jaren om organen van dieren in mensen te plaatsen. Die pogingen waren nooit succesvol omdat het menselijke immuunsysteem het vreemde weefsel vrijwel direct afstootte. Nu worden de varkens genetisch aangepast zodat hun organen meer op die van mensen lijken. Daardoor groeit de hoop dat varkensorganen in de toekomst het tekort aan donororganen kunnen opvangen.

In januari transplanteerden artsen van het University of Maryland Medical Center een varkenshart in een stervende 57-jarige. David Bennett overleefde twee maanden, een bewijs dat de transplantatie van varkensorganen een optie is. Bij de eerste tests was het dierlijke virus in het hart niet opgemerkt. Het is volgens wetenschappers nog niet bekend of Bennett is overleden aan de gevolgen van het virus, of aan hartfalen.