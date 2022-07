Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Steven Bergwijn keert terug bij Ajax

Aanvaller Steven Bergwijn verruilt Tottenham Hotspur voor Ajax, de club waar hij in de jeugdopleiding speelde. Hij koos voor de Amsterdamse club na gesprekken met Ajax-coach Alfred Schreuder en bondscoach Louis van Gaal en op advies van Daley Blind en Davy Klaassen.

Niet alle dieren mogen meer bij mensen wonen

Goed nieuws voor knaagdieren als chinchilla's en Russische dwerghamsters, maar ook voor egels en bepaalde katachtigen: zij mogen vanaf 2024 niet meer als huisdier worden gehouden. Welke dieren nog wel in huis of in de tuin mogen worden gehouden, staat op een speciale lijst die het ministerie van Landbouw heeft gepubliceerd.

Nieuw reuzenreptiel ontdekt

Een opwindende ontdekking voor liefhebbers van voorhistorische reptielen: in Argentinië hebben onderzoekers een interessante ontdekking gedaan. Tussen 145 en 66 miljoen jaar geleden leefde er een dinosaurus die meer dan 4 ton woog en net zulke korte armpjes had als de Tyrannosaurs rex.

Ook wie geen tuin heeft, kan luieren in een hangmat

Een hangmat draagt bij aan het ultieme vakantiegevoel. Om hem op te hangen heb je niet per se twee bomen nodig. Je kunt je hangende luierplek ook op een andere manier bevestigen.