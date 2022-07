Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter en oud-UEFA-baas Michel Platini zijn vrijdag door een Zwitserse rechtbank vrijgesproken van corruptie. Beiden werden verdacht van het uitvoeren van een verdachte transactie in 2011.

De rechtbank in de Zwitserse stad Bellinzona achtte het niet bewezen dat Blatter in dat jaar een onrechtmatige betaling aan Platini zou hebben gedaan.

Platini, destijds voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, ontving in 2011 een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro van de FIFA. Volgens Blatter had de 66-jarige Fransman recht op dat bedrag vanwege verschillende werkzaamheden die hij zou hebben verricht bij de FIFA tussen 1998 en 2002. Zwitserse aanklagers trokken dat in twijfel.

De Zwitserse openbaar aanklager vond dat beiden de FIFA hadden opgelicht en eiste in juni een voorwaardelijke gevangenisstraf van twintig maanden tegen Blatter en Platini.

Blatter en Platini hielden onschuld vol

De twee voormalige voetbalbestuurders werden in november 2021 in staat van beschuldiging gesteld wegens fraude. Ze werden ook vervolgd wegens misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte en crimineel wanbeheer.

Blatter en Platini hielden hun onschuld vol tijdens het proces dat liep van 8 tot 22 juni. "Ik verwacht niets anders dan een vrijspraak. Ik ben niet onschuldig in mijn leven, maar in dit geval ben ik onschuldig", zei Blatter vrijdag bij aankomst in de rechtbank.

Platini sloot zich aan bij die woorden. "Dit is een strijd tegen onrecht en daarin heb ik mijn eerste wedstrijd gewonnen. De waarheid is nu aan het licht gekomen", zei hij. "In dit vreselijke geval zijn er schuldigen die niet in het proces verschenen zijn. Ik ga er alles aan doen om de waarheid te achterhalen en verzeker je dat we elkaar nog zullen zien."