Nederland krijgt naast het Groningse Ter Apel een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft hiervoor een stuk grond gekocht in Bant, dat in de Noordoostpolder in Flevoland ligt. Het extra aanmeldcentrum moet de druk op Ter Apel verlichten.

Het COA heeft woensdag een officieel verzoek ingediend bij het college van de gemeente Noordoostpolder voor de bouw van het aanmeldcentrum, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer.