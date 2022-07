De dag begint met flink wat zon, die in de loop van de ochtend regelmatig verdwijnt achter stapelwolken.

Uit die wolken kan 's middags landinwaarts een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Uit het westen tot noordwesten waait een matige wind, met kracht 3 tot 4.

Vlak aan zee wordt het 18 tot 19 graden, in het binnenland wordt het met 21 tot 23 graden een stuk warmer. In Limburg is de temperatuur het hoogst: daar kan het kwik lokaal stijgen tot 24 graden.