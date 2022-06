De dag begint zonnig. Later ontstaan er wat stapelwolken en hoge bewolking maar de zon blijft schijnen. Het blijft droog en alleen in het uiterste oosten kan het kort regenen.

Het wordt minstens 25 graden en in het binnenland loopt de temperatuur op tot 27 of 28 graden. Er waait een zwakke of matige wind uit het oosten.

's Avonds blijft het nog lang warm. In het binnenland koelt het nauwelijks af: daar blijft de temperatuur tot laat in de avond zeker 25 graden.