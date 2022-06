De Canadese politie heeft dinsdag twee mannen doodgeschoten tijdens een vuurgevecht bij een bank in Brits-Columbia, waarbij zes agenten gewond raakten. Omwonenden werden geëvacueerd na de ontdekking van een mogelijke bom, zei de politie.

De politie blijft voorlopig op volle sterkte aanwezig in het gebied. "Huizen en bedrijven in de buurt zijn ontruimd vanwege de aanwezigheid van een mogelijk explosief in een voertuig dat in verband wordt gebracht met de verdachten", aldus de verklaring.

Zes agenten zijn in het ziekenhuis opgenomen. "We verwachten dat sommige agenten na een spoedbehandeling naar huis mogen, terwijl andere agenten ernstige verwondingen hebben opgelopen en zijn geopereerd", liet de politie weten.

Het tweetal was "zwaarbewapend" en volgens de eerste berichten droegen de mannen kogelvrije vesten, vertelde Dean Duthie, hoofd van de politie van Saanich, op een persconferentie. Hij zei dat hij geen verdere informatie over het duo had.

Saanich ligt op Vancouver Island, vlak bij de grens met de Amerikaanse staat Washington.