VluchtelingenWerk Nederland maakt zich zorgen over de groeiende achterstand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Inmiddels wachten zo'n zesduizend asielzoekers langer dan een half jaar op een beslissing over hun verblijf. Dat zijn er zes keer zoveel als in januari. De organisatie vreest een nog grotere asielcrisis en vindt dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet ingrijpen.

Volgens VluchtelingenWerk wachten nu zo'n 26.000 asielaanvragen op een beoordeling van de IND. De wettelijke beslistermijn is zes maanden.

"Wij zien dat steeds meer asielzoekers worstelen met mentale problemen door een totaal uitzichtloze situatie. Zij hebben het gevoel in een donkere tunnel zonder perspectief te moeten leven. Vragen via de telefoon of mail worden niet of heel laat beantwoord door de IND", zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk over de situatie.

In 2020 waren de achterstanden bij de IND zo groot, dat er een speciale taskforce werd ingesteld om ze weg te werken. Die werd eind vorig jaar opgeheven. "Dat de achterstand middenin een opvangcrisis opnieuw oploopt, is zeer zorgwekkend. Dit dreigt een crisis boven op een crisis te worden", aldus VluchtelingenWerk.

Ook wijst de organisatie op de situatie bij het opvangcentrum in Ter Apel, waar de laatste tijd regelmatig asielzoekers op stoelen moeten slapen omdat er geen plek voor ze is.

IND erkent oplopende achterstanden

In een reactie op VluchtelingenWerk erkent de IND de oplopende achterstanden. "De IND kampt al maanden met een groeiend aantal asielaanvragen. Verlate migratie is op gang gekomen sinds het opheffen van de coronamaatregelen- en reisbeperkingen, de instroom uit Syrië blijft hoog en de onrust in Afghanistan leidde vorig jaar tot veel extra aanvragen. Van de asielaanvragen die nu in behandeling zijn, bevindt ruim een derde zich buiten de wettelijke beslistermijn van zes maanden", laat de dienst weten.

"De IND is hard op zoek naar nieuwe collega's die ons onder meer kunnen helpen in het hoor- en beslisproces." Volgens een woordvoerder doet de dienst er alles aan om te voorkomen dat asielzoekers te lang op een besluit moeten wachten, maar lukt dat niet altijd.

VluchtelingenWerk roept de staatssecretaris op met een noodplan te komen om de achterstanden weg te werken "voor de situatie opnieuw uit de hand loopt".