Het kabinet wil de samenleving zo lang mogelijk openhouden bij een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarvoor wordt een zogenoemde basisparaatheid voor vaccineren, monitoren en testen en traceren ingesteld, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vooral scholen en de kinderopvang moeten zo lang als mogelijk openblijven. Als er toch maatregelen nodig zijn, dan ligt het sluiten van fysiek onderwijs "onderop de stapel".

Sluiting is pas aan de orde als scholieren, studenten en personeel in de scholen en onderwijsinstellingen "direct gevaar lopen", schrijft Kuipers.

Het kabinet benadrukt dat de maatschappij zelf ook een grote verantwoordelijkheid heeft. Het openhouden van de samenleving "is een verantwoordelijkheid van ons allemaal", aldus de bewindsman.

Onduidelijk of coronapas terugkomt bij virusopleving

Hoe dat er voor bedrijven uitziet, is nog niet helemaal duidelijk. Gezondheidschecks, looproutes, kuch- en spatschermen en de afstandsregel zijn voor veel sectoren werkbaar.

Maar wat er bijvoorbeeld met het coronatoegansbewijs gaat gebeuren, is nog onbekend. "Het kabinet blijft hierover in gesprek met de sectoren en zal de juridische grondslag van het toegangsbewijs onderzoeken", schrijft Kuipers.

Bij eventuele nieuwe maatregelen, vormen de sectorplannen daar de basis voor. Maar als het coronavirus zo hevig oplaait dat er sprake is van een zwart scenario, "kunnen verdergaande maatregelen onvermijdelijk zijn".

Sectoren: winkelsluiting werkt averechts

Een beperking van van de openingstijden zijn "minder werkbaar", kreeg Kuipers in zijn gesprek met verschillende sectoren te horen. Met ruimere openingstijden zou de drukte beter over de dag verspreid kunnen worden.

Een algehele winkelsluiting zou "averechtse gevolgen" kunnen hebben, "omdat de kans op ondermijning van de maatregelen toeneemt", schrijft Kuipers. Dat was bijvoorbeeld te zien bij de opkomst van de thuiskappers toen kapperszaken de deuren moesten sluiten en bij de illegale feesten vanwege een dichte horeca.

Dee maatregelen hebben vooralsnog geen wettelijke basis sinds de tijdelijke coronawet vorige maand in de Eerste Kamer sneuvelde. Daar wordt nog aan gewerkt, laat de bewindsman weten.

Opschalen vaccineren en testen

Onderdeel van de basisparaatheid is dat de GGD het testen en vaccineren snel kan opschalen. Dat begint bij 300.000 prikken per week en moet daarna in drie weken worden opgeschroefd tot wekelijks 500.000. Na zes weken moeten dat 1,5 miljoen vaccinaties per week zijn.

De huidige testcapaciteit wordt maar beperkt opgeschaald indien nodig. Het is sinds april namelijk niet meer nodig om na een positieve zelftest ook nog een officiële uitslag te halen.

Een grootschalige opschaling is alleen nodig als een virusvariant lastig te ontdekken is met zelftesten en de druk op de zorg en ziekenhuizen toch oploopt. De GGD's kunnen in twee weken opschalen naar 15.000 tests per dag, oplopend naar 100.000 per dag na vijf weken.

Of er opnieuw massaal gevaccineerd en getest moet worden, is afhankelijk van het zicht op het virus. Die taak ligt nog steeds bij het RIVM.

Daarvoor worden op driehonderd locaties rioolwatersurveillances gehouden en moeten kiemsurveillances uitwijzen hoe het virus zich ontwikkelt. Ook de ziekenhuis- en IC-opnames spelen een bepalende rol in hoeverre er weer maatregelen moeten worden genomen.

Kuipers noemt het tot slot "aannemelijk" dat we in de "nabije toekomst" weer te maken krijgen met een opleving van het virus.