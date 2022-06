Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) is geschrokken van het boerenprotest dat vrijdagavond bij haar huis was, met name omdat het haar gezin raakt. Dat meldt een woordvoerder van de minister vrijdagavond na afloop van het 'bezoek' van tientallen boeren. Die zijn later op de avond weer vertrokken. De politie bewaakt op dit moment haar huis.

De boeren kwamen vrijdagavond met hun tractor naar het huis van de minister uit protest tegen de stikstofplannen die het kabinet vrijdag bekend maakte.

Van der Wal ging met de boeren in gesprek, maar op enig moment wilde ze volgens eigen zeggen graag terug naar binnen. "Ik heb jullie dichtbij mijn privé-huis ontvangen. Ik heb een heel goed gesprek gehad en heb jullie ontvangen." Ondertussen stonden haar kinderen binnen te trillen, zegt ze.

Op het moment dat het gesprek met de aanwezige boeren te bedreigend werd voor de minister gaf ze aan dat het "nu gewoon klaar is". Maar een boer die met haar verder wil praten, werpt op dat de minister met haar plannen "ook bij ons op het erf" komt. "Wij hebben ook kinderen, waar moeten die zo meteen heen?" vraagt hij haar.

De woordvoerder van de minister zei vrijdagavond laat dat Van der Wal begrip heeft voor de boeren, "ook omdat ze vandaag een heftige boodschap heeft gegeven. Ze wil altijd praten, maar niet bij haar gezin thuis of in de buurt van haar woning. Dat gaat een lijn over, dat is onacceptabel".

Volgens de woordvoerder zal de minister op 22 juni de boeren, als ze gaan actievoeren in Den Haag, te woord staan. "Dat is de plek namelijk."