Onze rechtbankverslaggever Joris Peters zat een uur lang klaar om al jullie vragen over het proces rondom de moord op Peter R. de Vries te beantwoorden. Hier lees je een selectie van de beste vragen en antwoorden.



Vraag van Thepass: Wat was het motief achter de moord?

"Het Openbaar Ministerie (OM) weet vrijwel zeker dat De Vries is vermoord omdat hij als vertrouwenspersoon optrad voor Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Daarmee komt de moord in het rijtje van de moord op de broer van de kroongetuige en advocaat Derk Wiersum. Voor de uitvoerders zal het motief geld zijn geweest."

Vraag van jwsp: Is levenslang ook levenslang of kunnen de daders vervroegd vrijkomen bij goed gedrag of iets dergelijks?

"Levenslang is normaal gesproken ook echt levenslang. Wat wel is veranderd, is dat er na 25 jaar een toets komt of deze straf nog steeds gerechtvaardigd is. Dus dan zou iemand in principe alsnog kunnen vrijkomen."

Vraag van een lezer: Wat houdt zo'n toetsmoment precies in?

"Bij een herbeoordeling geven juristen en gedragswetenschappers van het Adviescollege Levenslanggestraften de minister voor Rechtsbescherming advies over of een veroordeelde kan beginnen met activiteiten die gericht zijn op een mogelijke terugkeer in de samenleving. Daarbij wordt gekeken hoe diegene zich heeft ontwikkeld of er kans op herhaling is en hoe slachtoffers of nabestaanden ertegenover staan."

Vraag van Hemel: Hoe vaak wordt levenslang opgelegd als verdachten voor het eerst voor moord veroordeeld worden? Dit gebeurt niet vaak toch?

"Klopt, dat is absoluut een uitzondering. Het strafrecht is ook bedoeld om mensen na hun straf weer te laten deelnemen aan de maatschappij. De kans dat er nu wel levenslang wordt opgelegd, is er zeker. Dat komt niet alleen door de impact van de moord, maar ook doordat ze geen berouw tonen. Als de rechter ze schuldig acht, dan neemt een rechtbank dat mee in het oordeel. Als je geen spijt getuigt, wie zegt dan dat je dit niet nog een keer gaat doen?"

Vraag van een lezer: Hoe gaat het leven van een 22-jarige eruitzien als die tot levenslang is veroordeeld? Wat wordt zijn dagbesteding min of meer?



"Nou, dat is een hele goede vraag. Het ligt er een beetje aan in welk regime je wordt vastgezet, maar op den duur kun je gaan werken en sporten. Wel allemaal in de gevangenis."

Vraag van Mullink: Dat Peter R. de Vries zo geliefd was en dat zijn dood zo ontzettend veel heeft teweeggebracht, speelt dat mee in het oordeel van de rechtbank?



"Ja, dat speelt zeker mee. Een rechtbank kijkt ook naar de impact van een moord en het motief. Het heeft er alle schijn van dat De Vries is vermoord vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon. Als het een moord was om angst aan te jagen, kan dat zwaar meewegen."

Vraag van Dekker: Waarom is er in het proces geen aandacht voor de twee jongens (beiden met een grijze trui en nektas) die na het horen van de schoten doelgericht naar de plek liepen waar Peter was neergeschoten?

"Dat is een goede vraag. Dat komt doordat het in dit geval heel specifiek over de verdenking van moord gaat. Het filmen speelt daarbij geen rol. De mannen die De Vries zouden hebben gevolgd, zijn ook nooit aangehouden. Er is geen bewijs dat de verdachten wisten wie deze mannen waren. Het is tot nu toe bij een vermoeden gebleven."

Vraag van Boots: De verdachten blijven ontkennen, terwijl er veel bewijslast is en nu ook levenslang wordt geëist. Waarom zouden ze dan nog blijven ontkennen? Zou het niet in hun voordeel werken als ze zeggen schuldig te zijn en berouw tonen?



"Klopt, dat kan zeker in hun voordeel werken. Wat natuurlijk kan meespelen, is dat ze bang zijn om te praten omdat hun familie anders wat kan overkomen. Zij zitten binnen, maar hun familie is buiten en de opdrachtgever is dat ook."