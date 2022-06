Ben jij leerkracht in het basis- of voortgezet onderwijs? Heb je bovendien te maken met de thema's discriminatie en racisme in de lesstof die je overbrengt of zou je dat willen? Dan zijn we voor een artikel op zoek naar jou.

NU.nl wil extra aandacht besteden aan het thema racisme. Wij zijn benieuwd hoe mensen uit het onderwijs kennis over racisme en discriminatie (willen) overbrengen op scholieren.

Daarom zijn we voor een interview op zoek naar leraren die hun ervaringen met het lesgeven over discriminatie en racisme willen delen.

Herken jij je in deze beschrijving? Laat het ons weten via NUjij@nu.nl.