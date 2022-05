De Zweedse regisseur Ruben Östlund heeft met zijn film Triangle of Sadness voor de tweede keer de Gouden Palm gewonnen op het filmfestival in Cannes. In 2017 kreeg hij de prestigieuze filmprijs ook al toegekend voor zijn Zweedse satire The Square.

Triangle of Sadness gaat over een cruiseschip dat vergaat. De rijke opvarenden moeten daarna op een onbewoond eiland een nieuw bestaan opbouwen. De film kreeg in Cannes een staande ovatie van acht minuten. Harris Dickinson, Charlbi Dean en Woody Harrelson vertolken de hoofdrollen.

"Toen we begonnen met het maken van deze film hadden we één doel - om echt, echt te proberen er een spannende film van te maken die het publiek aan het denken zou zetten", zei Östlund. "We wilden het publiek vermaken, we wilden dat ze zichzelf vragen zouden stellen, we wilden dat ze na de vertoning iets hadden om over te praten", aldus de regisseur.

Östlund won in 2017 zijn eerste Gouden Palm voor de film The Square. Verder is de Zweed bekend van de film Force Majeure. Die won in 2014 de juryprijs in Cannes.

De Grand Prix werd dit jaar aan twee films toegekend: Close door de Belgische regisseur Lukas Dhont en Stars at Noon door de Franse regisseur Claire Denis. Ook de juryprijs moest gedeeld worden, door The Eight Mountains door de Belgische regisseurs Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch, en EO door de Poolse regisseur Jerzy Skolimowski.

De competitie voor de hoofdprijs van het filmfestival in Cannes zat deze editie - misschien nog wel meer dan gebruikelijk - vol met bekende namen uit de arthouse-wereld. Deze films zullen de komende maanden waarschijnlijk vaker opduiken. Palm-winnaars zoals Amour, The Tree of Life en Parasite deden het de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook goed bij de Oscars, die pas het jaar erna werden uitgereikt.