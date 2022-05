Mensen en huisdieren horen al tijden onmiskenbaar bij elkaar. Wereldwijd heeft meer dan de helft van de bevolking minimaal een huisdier. De hond en kat staan daarbij torenhoog aan kop, hoewel ook minder aaibare dieren als vissen goed blijken te scoren. Maar ook dieren die niet bedoeld zijn om in huis te houden komen steeds vaker voor in Nederland en dat is een zorgelijke trend volgens dierenorganisaties.

Mens en dier leven al heel lang samen. Ver voor Christus ging de wolf al mee op jacht met de mens. Door dit intensieve contact raakte de wolf en later de hond gedomesticeerd en was deze niet meer weg te denken uit ons leven.

Nog steeds staat de hond op nummer 1 als het gaat om favoriete huisdier. Brancheorganisatie Divebo geeft aan dat er inmiddels zo'n 1,9 miljoen honden zijn in Nederland. Katten komen op de tweede plaats als meest geliefde huisdier.

Ondanks de enorme populariteit van honden en katten wil natuurlijk niet iedereen zo'n 'gewoon' huisdier. Wandelende takken, slangen of spinnen, voor sommigen kan een huisdier niet bijzonder of exotisch genoeg zijn.

Dat merkt ook Stichting Aap die al een aantal jaar een stijging ziet van het aantal servals dat gehouden wordt als huisdier. Een prachtig dier om te zien en juist dat bijzondere uiterlijk maakt hem tot een gewild 'huisdier'. De organisatie, die dieren opvangt maar tegelijk ook pleit voor betere wetgeving, krijgt sinds 2020 veel meer meldingen per jaar over servals in Nederland. "Voorheen waren het twee tot drie meldingen per jaar, inmiddels zijn het er tientallen", geeft de organisatie aan.

De meldingen gaan meestal over ontsnapte dieren. Op Tweede Kerstdag was het nog raak in het Midden-Limburgse dorp Herkenbosch, waar een serval wist te ontsnappen.

De reden dat mensen dieren als een serval als huisdier houden is volgens Stichting Aap dat de dieren "een soort status verlenen" aan hun eigenaar. "In delen van de Verenigde Staten en veel Arabische landen mogen leeuwen en tijgers particulier gehouden worden en worden ze als statussymbool gezien. Dat mag in Nederland niet, dus is de serval blijkbaar het beste legale alternatief."

De 'huis- en hobbydierenlijst' is niet heilig

Er zijn in Nederland richtlijnen voor het houden van huisdieren. De huis- en hobbydierenlijst, voorheen de positieflijst, is opgesteld door het ministerie en geeft aan welke diersoorten legaal zijn om als huisdier te houden. Onder andere de serval komt niet voor op die lijst. Wettelijk is het dus toegestaan om dit dier als huisdier te houden in ons land. Dierenorganisaties zoals Stichting Aap zijn hier fel op tegen, omdat zij steeds vaker zien dat het houden van dit soort dieren tot problemen leidt.

Tot 2017 waren veel meer dieren legaal te houden dan tegenwoordig. Van de lijst van toegestane dieren werden er in 2017 maar liefst 153 geschrapt. Maar daarmee blijven er tal van dieren over die als huisdier mogen worden gehouden. En daar zitten ook heel wat bijzondere exemplaren tussen zoals de witbuikegel, de nerts, de chinchilla, maar ook een kameel.

Wel gelden voor sommige dieren bepaalde voorwaarden om ze te mogen houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de chinchilla en de kameel. Op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren, opgericht door de sectorpartijen en de overheid, vind je per diersoort alle actuele richtlijnen voor het verantwoord houden van dieren, zowel voor de bijzondere en weinig voorkomende soorten, als voor de bekende en nog steeds meest geliefde huisdieren zoals de hond en kat.

Ook de witbuikegel staat op de opgestelde lijst van dieren die geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden. Ook de witbuikegel staat op de opgestelde lijst van dieren die geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden. Foto: 123rf