Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

ABBA geniet van premièreshow Voyage in Londen

Zo'n veertig jaar na hun laatste optreden poseerden de leden van ABBA donderdag in Londen op de rode loper bij de première van de concertreeks Voyage van hun virtuele naamgenoten.

Het viertal, nu in de zeventig, genoot zichtbaar van het evenement. In 90 minuten brachten de 'ABBA-tars', begeleid door een liveband zo'n twintig songs uit het repertoire van de Zweedse band.

Voor dit project werkte ABBA samen met een 850-koppig team van Industrial Light & Magic, opgericht door "Star Wars" bedenker George Lucas.

82 Abba bekijkt optreden 'ABBA-tars' in London

Bergkoning Bouwman beleeft droomdag in Giro: 'Heb er geen woorden voor'

Koen Bouwman kan zijn geluk niet op na de negentiende etappe van de Giro d'Italia, waarin hij de hoofdrol voor zich opeiste. De renner van Jumbo-Visma verzekerde zich nagenoeg van de winst van het bergklassement en boekte bovendien zijn tweede ritzege in deze Giro.

Veroordeelde 'heks' van Salem na 329 jaar officieel vrijgesproken

Elizabeth Johnson werd in 1693 ter dood veroordeeld wegens hekserij. Bijna alle slachtoffers van heksenvervolging in de Amerikaanse stad Salem waren al postuum vrijgesproken. Na 329 jaar kreeg Johnson als laatste vermeende heks gerechtigheid. Ondanks het vonnis werd Johnson overigens niet geëxecuteerd.

Schippers blijft pijnvrij bij eerste race in maanden

Dafne Schippers hield donderdagavond een goed gevoel over aan haar rentree op de atletiekbaan. Na een maandenlange afwezigheid deed zij in Vught mee aan de 100 meter. Zij was heel blij dat zij twee races zonder pijn heeft kunnen lopen.

Nederlands sociaal netwerk wil alternatief bieden voor 'plundernetwerken'

Pubhubs verschijnt begin 2023. Dit nieuwe sociale netwerk van Nederlandse bodem wil een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden bieden. Volgens de oprichters zullen er nooit gegevens van gebruikers worden verzameld. "Wij worden geen plundernetwerk", zegt Bart Jacobs, bedenker van PubHubs en hoogleraar Computerbeveiliging in Nijmegen.

Mick Jagger geniet van repetities in Nederland

Mick Jagger repeteerde de afgelopen tijd in Nederland. Hij poseerde voor een molen en op een bruggetje.