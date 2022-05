De Europese Unie heeft besloten tot de gezamenlijke aankoop van zowel een vaccin als een antiviraal middel tegen apenpokken. Dat zei de Zweedse vaccincoördinator Richard Bergström vrijdag tegen de Zweedse krant Dagens Nyheter. Nederland heeft voldoende vaccins en doet daarom niet mee aan de groepsaankoop.

Volgens de krant gaat het om het vaccin Imvanex en het antivirale middel Tecovirimat. Imvanex wordt geproduceerd door het Duitse bedrijf Nordic en Tecovirimat door het Amerikaanse SIGA Technologies.

De EU heeft nog geen contracten met de farmaceutische bedrijven getekend, maar dit kan volgens Bergström snel gebeuren. "We zouden over ongeveer een week een contract moeten hebben", zei hij tegen de krant. "En misschien al wat beperkte leveringen in juni."

Nederland heeft nog voldoende doses Imvanex op voorraad en doet niet mee aan de aankoop. De vaccins zijn vooral bedoeld voor bijvoorbeeld hulpverleners die met patiënten in aanraking komen.

De gezamenlijke inkoop is ingegeven door de Europese aanschaf van coronavaccins, waarop veel lidstaten met tevredenheid terugkijken. België heeft al wel ingetekend. Het land maakt aanspraak op 1.250 van de 50.000 doses die de EU wil aanschaffen.

'Snelle actie vereist voor succesvolle aanpak'

Imvanex is een vaccin tegen pokken, waaraan de apenpokken nauw verwant zijn. Het vaccin is in de VS goedgekeurd voor de preventie van zowel pokken als apenpokken. In de EU is Imvanex alleen goedgekeurd voor de bestrijding van pokken, hoewel artsen het ook kunnen voorschrijven voor apenpokkenpatiënten.

Eerder vrijdag liet gezondheidsorganisatie WHO weten dat "snelle actie" vereist is voor een succesvolle aanpak van apenpokken in landen waar het virus al langer voorkomt. Massale vaccinatie vindt de WHO op dit moment niet nodig, maar gerichte vaccinatie voor mensen die met geïnfecteerde personen in contact zijn geweest is wel belangrijk. "Onderzoek, contacten opsporen en thuisisolatie zijn nu de beste middelen", zei WHO-functionaris Rosamund Lewis.

Sinds begin mei zijn in negentien landen buiten Afrika meer dan tweehonderd vermoedelijke en bevestigde gevallen van apenpokken vastgesteld. De variant die de huidige uitbraak veroorzaakt, heeft een sterftecijfer van ongeveer 1 procent. Tot nu toe zijn geen sterfgevallen gemeld.

In Nederland zijn twaalf besmettingen met het apenpokkenvirus vastgesteld, meldt het RIVM. Als je positief bent getest, moet je in isolatie blijven tot alle symptomen zijn verdwenen.