Mohamed el Aissaoui, verdachte in het Marengo-proces, heeft dinsdag zijn vurige wens herhaald een stichting op te richten om jongeren buiten de criminaliteit te houden. Bij de rechtbank van Amsterdam vroeg zijn advocaat Marcel Heuvelmans om opheffing dan wel schorsing van zijn hechtenis.

El Aissaoui is een bijzondere verdachte. Naast kroongetuige Nabil B. is hij de enige die wilde verklaren over hoofdverdachte Ridouan T.

Ook zegt hij meerdere (beoogde) slachtoffers van T. te hebben gewaarschuwd dat hun leven gevaar liep. Daaronder was ook advocaat Derk Wiersum. El Aissaoui zou diens naam bij de geheime dienst van de politie, het Team Criminele Inlichtingen (TCI), hebben laten vallen.

Eind vorig jaar werd duidelijk dat El Aissaoui in juni 2021 verklaringen had afgelegd over T. en hoe hij tegen zijn wil bij de criminele organisatie betrokken raakte. Om T. niet tegen het hoofd te stoten, speelde hij het spel mee. Maar hij beweert nooit actief te hebben bijgedragen aan een liquidatie.

Het draait in het liquidatieproces Marengo om zes moorden en verschillende pogingen daartoe. El Aissaoui was volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken bij de moord op Ranko Scekic in juni 2016.

Uit versleutelde berichten toegeschreven aan El Aissaoui wordt volgens justitie duidelijk hij daarnaast actief meedacht over criminele zaken. Dat was alleen maar spel, aldus de verdachte.

Met volledige naam en foto in de krant

Om zijn goede bedoelingen kracht bij te zetten, gaf El Aissaoui in mei een interview aan Het Parool. Daarin werd zijn volledige naam genoemd, inclusief een foto.

Hiermee wil hij laten zien dat hij afscheid heeft genomen van de criminaliteit, vertelde hij dinsdag in de rechtbank. Met de stichting genaamd Ex-Marengo wil hij voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.

"Ik weet dat ik met mijn ervaring de jongeren kan helpen", aldus El Aissaoui in een brief die hij dinsdag voorlas. De man zegt ook een opleiding als jongerencoach te volgen.

Enthousiasme verdwenen na gesprek met OM

Of het er ooit van komt, is niet duidelijk. Volgens advocaat Heuvelmans werd er in eerste instantie zeer enthousiast op gereageerd vanuit een overheidsinstantie. Maar na een gesprek met het OM was dit plots anders, zei hij.

Volgens het OM ligt dit veel genuanceerder. Aan familie van El Aissaoui zou duidelijk zijn gemaakt dat er nog aan veel voorwaarden moest worden voldaan voordat instanties steun kunnen verlenen. De man zelf zegt vastberaden te zijn te slagen in zijn doel.

De rechtbank beslist op een later moment over het vrijlatingsverzoek. Op 8 juni begint het OM aan het requisitoir.