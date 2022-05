Van de Britse premier Boris Johnson zijn nieuwe foto's gepubliceerd waarop hij tijdens een lockdown het glas heft in zijn ambtswoning op Downing Street 10. De kritiek van de oppositie dat de premier met de feestjes zijn eigen regels heeft overtreden, zwelt daardoor verder aan.

Johnson hield een toespraak en bracht een toost uit, blijkt uit de foto's die wereldkundig zijn gemaakt door ITV News. De foto's zouden in november 2020 zijn genomen op een afscheidsfeestje voor directeur communicatie Lee Cain.

Op dat moment was het vanwege de nationale lockdown verboden om samen te komen met mensen van buiten het eigen huishouden. De politie onderzocht al eerder of er strafbare feiten waren gepleegd tijdens het afscheid van de directeur.

Voor zijn aanwezigheid bij het afscheidsfeestje is Johnson niet beboet. Wel legde de politie hem een boete op voor een bijeenkomst op zijn verjaardag in juni 2020, die volgens Johnson maximaal tien minuten had geduurd. Voor die "vergissing" heeft de premier zich verontschuldigd.

De Britse regering publiceert waarschijnlijk deze week een langverwacht rapport met de bevindingen van hoge ambtenaar Sue Gray over de activiteiten in Johnsons kantoor tijdens de lockdowns. De politie heeft in verband met de feesten 126 boetes uitgedeeld. Eén van die boetes was voor Johnson.

De foto's die ITV nu heeft gepubliceerd, lijken eerdere verklaringen van Johnson tegen te spreken. Over het feestje in november zei hij tegen het parlement dat "de regels te allen tijde waren nageleefd".