De politie in Servië heeft afgelopen vrijdag Boris P. aangehouden, zo bevestigt het Landelijk Parket na berichtgeving van De Telegraaf. De 45-jarige Bosniër zou een belangrijke functie vervullen in de criminele organisatie van Ridouan T.

Zowel De Telegraaf als Het Parool schrijft dat P. een schakel is in de drugshandel waarmee de criminele organisatie nog altijd geld verdient. Nederland heeft inmiddels om zijn uitlevering gevraagd.

De arrestatie van P. past in het streven van de politie om de organisatie van T. verder te ontmantelen. Ondanks de aanhouding van de hoofdverdachte in het Marengo-proces in december 2019, lijkt zijn organisatie nog steeds te functioneren.

Dit blijkt ook wel uit de strafzaak tegen de neef van T., Youssef T., via wie de hoofdverdachte kon communiceren met de buitenwereld. Dat is in ieder geval de overtuiging van het Openbaar Ministerie.

Een van de vermeende personen met wie zou zijn gecommuniceerd, is Jaouad F., eveneens een neef van Ridouan T. Ook hij is inmiddels aangehouden. In oktober vorig jaar is hij vastgezet in Marokko.

De aanhouding van P. komt vlak voor de start van het requisitoir in de zaak Marengo op 8 juni. Twintig dagen later zullen de strafeisen worden uitgesproken tegen T. en leden van zijn vermeende criminele organisatie.