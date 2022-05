Een lichaam dat afgelopen zondag werd geborgen in het water nabij de Noordzeeweg in Rozenburg, is van het bemanningslid van de Mar-Grethe, het binnenvaartschip dat op 14 april kapseisde nabij de Maeslantkering bij Hoek van Holland.

Onderzoek heeft bevestigd dat het gaat om de twintigjarige stuurman uit Urk. Hij werd vermist sinds het binnenvaartschip in april was omgeslagen op de Nieuwe Waterweg. De politie heeft de familie laten weten dat zijn lichaam is gevonden.

Nadat het schip was omgeslagen op 14 april, kon de schipper van het 40 meter lange schip worden gered. Met gespecialiseerde duikers werd in het water naar de vermiste stuurman gezocht, maar hij werd niet gevonden.

Op het moment van het incident was het eb en stroomde het water naar de zee. Daarom is na enkele dagen niet meer actief gezocht in de omgeving waar het schip was omgeslagen. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zei wel "extra alert" te blijven.

Dat het lichaam van de jonge Urkenaar nu is gevonden, stemt burgemeester Cees van den Bos dankbaar, liet hij weten op Twitter.

De toedracht van het ongeval wordt onderzocht

Zoals gebruikelijk bij zware ongevallen, wordt het incident door diverse instanties onderzocht, meldt Omroep Flevoland. Het Openbaar ministerie doet onderzoek samen met de Zeehavenpolitie, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid en een verzekeringsmaatschappij gaan na waardoor het binnenvaartschip kan zijn omgeslagen.