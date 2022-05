De 38-jarige schutter die vrijdag een meisje en een vrouw doodschoot op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam was daar in 2017 weggestuurd, meldt het AD. John S. mocht er niet langer werken vanwege een ongewenste relatie met een andere cliënt, bevestigen bronnen tegenover de krant.

Dat gedwongen vertrek leidde volgens de bronnen tot een verdere verslechtering van de geestelijke gezondheid van S. De voormalige cliënt van de zorgboerderij liep vrijdag het erf op en schoot daarna met een pistool om zich heen.

Hij raakte vier mensen. Een 16-jarig meisje en haar 34-jarige begeleider overleden ter plekke. De twee andere slachtoffers, een tienerjongen en een 20-jarige vrouw, liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om willekeurig gekozen slachtoffers.

Enkele dagen eerder had S. in Vlissingen een zestigjarige schoenmaker om het leven gebracht. Het OM verdenkt hem van "drie keer moord dan wel doodslag en twee keer een poging daartoe". S. heeft een bekentenis afgelegd.

Na de beschieting in Alblasserdam schreef S. aan RTL Boulevard dat hij had gehandeld uit "pure wanhoop en radeloosheid". Hij kreeg naar eigen zeggen geen hulp voor de psychische problemen waarmee hij kampte. "Het is al jaren oorlog in mijn hoofd."