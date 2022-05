Ruim zestig activisten hebben dinsdagavond de Noordersluis in IJmuiden geblokkeerd, meldt Greenpeace Nederland in een persbericht. De activisten uit Brazilië en Europa willen daarmee samen met Greenpeace voorkomen dat het megaschip Crimson Ace 60 miljoen soja uit Brazilië kan lossen. Meer dan 85 procent van de lading is bestemd voor veevoer, aldus Greenpeace.

Aan de sluisdeur in IJmuiden hangt een 40 meter lang spandoek met de tekst: 'EU: Stop Nature Destruction Now'. Op het water varen rubberboten waarop actievoerders spandoeken in hun eigen taal laten zien. Voor de sluisdeuren drijven verder grote kubussen met de boodschap 'Protect Nature' en de namen van ruim tienduizend Greenpeace-supporters uit heel Europa die de actie steunen.

'Europa is medeverantwoordelijk voor verwoesting Brazilië'

Op het Greenpeace-zeilschip Beluga bevinden zich inheemse leiders uit Brazilië. "Wij zijn van ons land verdreven en onze rivieren zijn vervuild met gif, allemaal om ruimte te maken voor grootschalige landbouw", zegt Alberto França Dias, leider van het Braziliaanse Terena-volk uit de deelstaat Mato Grosso do Sul.

Europa is medeverantwoordelijk voor de verwoesting van Brazilië, vindt Terena. Hij roept de Europese ministers op om te zorgen voor wetgeving die deze situatie kan veranderen. "...niet alleen om de rechten van de Inheemse bevolking veilig te stellen, maar ook voor de toekomst van onze planeet."

Kiloknallers

"De natuur gaat eraan voor onze kiloknallers, terwijl we haar juist zo hard nodig hebben om de aarde leefbaar te houden", aldus Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland. "Nederland is de poort van Europa voor de import van producten zoals soja, waarvoor natuur wordt verwoest en mensenrechten worden geschonden."

Palmen maakt zich sterk voor nieuwe wetgeving. "Via Nederlandse havens kunnen verwoestende producten onbelemmerd Europa binnenkomen. De aanvoer van Russische olie gaat gewoon door, maar ook soja waarvoor natuur verdwijnt, wordt met open armen ontvangen. We hebben een sterke Europese Bossenwet nodig die hier een einde aan maakt."

Bossenwet moet hele keten traceren

Greenpeace wil dat de wet het mogelijk maakt om volledig te traceren waar soja, rubber, mais en andere producten zijn geproduceerd, verwerkt en verhandeld. De wet moet niet alleen bescherming bieden aan bossen, maar aan alle cruciale ecosystemen, aldus de natuurbeschermingsorganisatie. Ook mensenrechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen moeten gegarandeerd zijn.

Greenpeace eist verder dat Europese investeerders geen bedrijven financieren die de regels overtreden. De Europese Milieuraad vergadert op 28 juni over een wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten. Nederland wordt daar vertegenwoordigd door minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof.