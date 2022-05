De Chinese hoofdstad heeft woensdag zestig metrostations gesloten als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, meldt persbureau AP. De gesloten stations liggen vooral in het centrum van Peking en beslaan ruim 10 procent van het uitgebreide metrostelsel.

Het is onduidelijk wanneer de stations weer opengaan. Peking is zeer alert op de verspreiding van het virus. De horeca mag alleen afhaalmaaltijden aanbieden en sportscholen zijn gesloten. De Verboden Stad, de dierentuin en andere toeristische attracties hebben hun gesloten expositieruimten gesloten.

China viert deze week de Dag van de Arbeid

De sluiting van de metro's heeft naar verwachting relatief weinig invloed op het stadsleven: China viert deze week de Dag van de Arbeid en veel forenzen in de hoofdstad met 21 miljoen inwoners werken al vanuit huis.

De weinige buurten waar gevallen zijn ontdekt, zijn geïsoleerd. Mensen die in dergelijke "gecontroleerde" gebieden wonen, mogen zich alleen in een bepaalde zone bewegen. Het gaat om twaalf gebieden met een hoog risico en nog eens 35 met een middelhoog risico.

Inwoners moeten zich drie keer laten testen

Inwoners van de stad moeten in de loop van de week drie virustests ondergaan; de autoriteiten willen gevallen op tijd opsporen en isoleren om grootschalige lockdowns zoals in Sjanghai en elders te voorkomen. Bijna alle openbare ruimten zijn alleen toegankelijk voor mensen die in de voorafgaande 48 uur negatief zijn getest op corona.

Peking registreerde woensdag slechts 51 nieuwe gevallen, waarvan er vijf a-symptomatisch waren. Sjanghai had woensdag 4.982 nieuwe gevallen en zestien sterfgevallen. De aantallen dalen gestaag in China's grootste stad die op 13 april een dagelijkse piek van 27.605 nieuwe gevallen registreerde.