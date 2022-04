Bezoekers van het Tropenmuseum kunnen vanaf 23 juni via een interactief namenmonument de gegevens van honderdduizenden tot slaaf gemaakte mensen inzien, meldt het Amsterdamse museum zondag aan NU.nl. Het Digitaal Namenmonument toont niet alleen hun namen maar ook hun onderlinge relaties, aangevuld met persoonlijke verhalen.

Het Tropenmuseum wil met het namenmonument de sociale verbondenheid van tot slaaf gemaakte mensen laten zien "ondanks de poging tot slaaf gemaakten te ontmenselijken".

"Doel is onzichtbare geschiedenis een gezicht geven", licht een woordvoerder van het museum toe. "Menselijkheid laten zien van tot slaaf gemaakten die in een onmenselijk systeem moesten leven."

Het Amsterdamse museum noemt het Digitaal Namenmonument "een eerbetoon aan tot slaaf gemaakte mensen in Suriname, Curaçao en Indonesië". Het monument zal te zien zijn in Onze koloniale erfenis, de nieuwe vaste tentoonstelling in het Tropenmuseum die op 23 juni opent.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over koloniale geschiedenis

Slavernijinstituut is positief over initiatief

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is enthousiast over het initiatief van het Tropenmuseum. "Deze tot slaaf gemaakte mensen komen hierdoor weer tot leven en krijgen erkenning", reageert NiNsee-voorzitter Linda Nooitmeer tegen deze site. "Dit is groots in zijn kleinheid."

Bij de opening bevat het Digitaal Namenmonument bijna 200.000 namen. Zodra meer namen bekend worden, worden deze toegevoegd, belooft het Tropenmuseum.

Relaties doorzoekbaar via touchscreens

Het Digitaal Namenmonument bestaat uit twee delen: een grote projectie en touchscreens. De namen op de projectie zijn doorzoekbaar via verschillende touchscreens.

Klikt een bezoeker op een naam, dan ziet deze meer informatie over de persoon achter de naam. Ook verschijnt een projectie waarin te zien is met wie van de namen in het monument deze persoon relaties had, zoals een ouder en kind of mensen die op dezelfde plantage leefden.

Nederlanders vervoerden 550.000 Afrikanen

In totaal hebben Nederlanders tijdens het koloniale verleden 550.000 Afrikanen naar voornamelijk Suriname vervoerd om ze daar als slaaf te werk te stellen, meldt het Nationaal Archief. 90.000 van hen overleefden de reis per boot niet.

Nederland schafte op 1 juli 1863 als een van de laatste landen de slavernij in de koloniën af. Ieder jaar op 1 juli wordt op Keti Koti stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij.

Het kabinet heeft nooit officieel excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat deed Amsterdam in 2021 als eerste stad wel, gevolgd door Rotterdam en Utrecht. Samen met de stad Den Haag pleiten ze voor een nationale feestdag voor de herdenking van de slavernij.