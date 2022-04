Tijdens ons vragenuur dinsdag zat Matthijs le Loux, samensteller voorpagina bij NU.nl, klaar om al jullie vragen over de oorlog in Oekraïne te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van R33V: "Zijn er al signalen dat Rusland acties wil ondernemen tegen landen buiten Oekraïne om? Of tegen landen die Oekraïne helpen?"



Ondanks Russische dreigementen zijn er geen acute signalen dat Rusland een ander land dan Oekraïne wil aanvallen. Er is wat troepenopbouw in de buurt van de Finse grens waar de Finnen niet blij mee zijn (en die bijdraagt aan de Finse wens om lid van de NAVO te worden), maar er wordt geen aanval verwacht.



Westerse wapenleveranties aan Oekraïne waren reden voor de Russen om met vergelding te dreigen, waardoor angst ontstond voor bijvoorbeeld aanvallen op transporten terwijl die zich nog op Pools grondgebied bevonden. Van zulke aanvallen is ook nog geen sprake.

Wel zeiden de Russen vorige week vrijdag een Oekraïens transportvliegtuig vol westerse wapens te hebben neergehaald in de buurt van het Zuid-Oekraïense Odesa. Oekraïne heeft dat niet bevestigd.

Vraag van Frank24: "Heeft Oekraïne nog kans om de oorlog te winnen of een gunstige onderhandelingspositie te krijgen?"



De Oekraïners zijn eerder onderschat, zowel door de Russen als in het Westen. Bijna niemand had verwacht hoe fel (en inventief) ze hun land zouden verdedigen. Daar komt nog bij dat de Russische strijdkrachten de ene flater na de andere hebben begaan. Ze kampen nog steeds met logistieke problemen, een ineffectieve commandostructuur en vaak slecht getrainde en geïnformeerde troepen.



De andere kant van de medaille is dat de Russen op papier nog steeds een flinke militaire overmacht hebben. Plus een paar andere voordelen, zoals de geografie van het Donetsbekken (open vlaktes waar Russische tanks en artillerie beter kunnen manoeuvreren en de Russen meer hebben aan hun luchtmacht).



Het korte antwoord op je vraag is: ja, Oekraïne kan nog winnen of een betere onderhandelingspositie verkrijgen, maar dat wordt niet makkelijk. We kunnen ons opmaken voor een bloedige uitputtingsslag in Oost-Oekraïne.

Vraag van Dimitri: "Hoe groot is de kans dat Rusland kernwapens gaat gebruiken, nu de oorlog niet zo voorspoedig gaat als gehoopt?"



Daar kan ik onmogelijk een percentage op plakken, maar deskundigen zijn het erover eens dat de kans reëel is - en dat is al angstaanjagend genoeg. Het gaat dan om zogeheten tactische kernwapens met een beperkte lading, ontworpen voor gebruik op het slagveld. De kans dat Rusland intercontinentale raketten richting westerse hoofdsteden stuurt (het 'wereldvernietingsscenario'), wordt een stuk kleiner geacht.

Vraag van Qwibus_in_space: "Hoe gaat het in z'n werk als straks de oorlog voorbij is en er moet worden gekeken naar 'oorlogsmisdaden'? Hoe groot is de kans dat er iemand verantwoordelijk wordt gehouden?"



Die kans is helaas niet groot. We hebben in de afgelopen decennia gezien hoe moeilijk het was om mensen te vervolgen voor bijvoorbeeld oorlogsmisdaden begaan in de Joegoslavische oorlogen, zeker als het gaat om de eindverantwoordelijken. En kijk naar de opstelling van Rusland in het MH17-proces: het verleent geen enkele medewerking.



Dat betekent overigens niet dat het geen waarde heeft om oorlogsmisdrijven te documenteren en te onderzoeken, al was het alleen voor zorgvuldige geschiedschrijving en om recht te doen aan het leed van en de nagedachtenis aan de slachtoffers.

Vraag van James040: "Waarom stapt de NAVO niet in met mankrachten?"



Dat zou oorlog met Rusland betekenen, en de risico's van zo'n conflict met een kerngrootmacht (die dan flink in het nauw gedwongen zou zijn) worden gezien als te groot.

Vraag van Onderbuikspreekpop: "Hoe groot is de kans dat onder de Russische bevolking en het leger uiteindelijk een opstand zal ontstaan die de zittende macht verwerpt?"



President Vladimir Poetin zit heel stevig in het zadel in Rusland. Het veiligheidsapparaat is in handen van mannen die loyaal zijn aan hem en zijn visie delen, de politieke oppositie is kapotgemaakt en de media zijn aan banden gelegd.



Onder die omstandigheden wordt een brede volksopstand niet gezien als waarschijnlijk. De Russische staat kan ongenadig hard optreden en weet protesten zo te smoren. Hetzelfde geldt voor het scenario waarin een van de weinige mensen in de directe kring van Poetin besluit zijn baas om te leggen: de Russische president wordt, zoals gezegd, omringd door hardliners.



Daar komt nog bij dat een groot deel van de Russische bevolking de invasie van Oekraïne steunt; uit oprechte overtuiging, onder invloed van propaganda of uit angst voor de eigen regering.

Benieuwd naar de overige vragen en antwoorden? Klik dan hier.