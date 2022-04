Van de 22 mensen die zijn aangehouden rond de bekerfinale zondag tussen Ajax en PSV in Rotterdam zit er nog één vast. De rest van de verdachten heeft een boete gekregen of een dagvaarding. Dit betekent dat zij later voor de rechter komen.

Sommigen zijn met een boete op zak naar huis gestuurd, anderen met een dagvaarding, wat betekent dat ze op een later moment voor een rechter moeten verschijnen.

De verdachte die nog vastzit, had de ME lopen uitdagen en had drugs bij zich. Deze arrestant komt waarschijnlijk maandag op vrije voeten, aldus een politiewoordvoerder.

De 22 mensen werden opgepakt voor onder meer het gooien en het in bezit hebben van vuurwerk, voor vechtpartijtjes en drugsbezit. De politie sprak eerder van een "drukke, maar beheersbare dag".

51 Onrustig vertrek Ajax-supporters na verloren bekerfinale

Ook op tribune was het onrustig tijdens de wedstrijd

Alle verdachten werden buiten De Kuip gearresteerd. Voor de wedstrijd werd onder meer vanuit een bus met PSV-supporters vuurwerk naar een politiebusje gegooid. De politie te paard voerde daarna enkele charges uit.

Op de tribunes in het stadion was het tijdens en na de wedstrijd, die door PSV met 2-1 werd gewonnen, wat onrustig. Aanhangers van de clubs zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Daarbij raakten twee PSV-supporters lichtgewond. Zij konden ter plekke behandeld worden en hoefden niet naar het ziekenhuis. Een agent raakte gewond aan zijn hand en moest wel naar het ziekenhuis.