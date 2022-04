De politie heeft zondag 22 personen aangehouden bij de KNVB-bekerfinale tussen PSV en Ajax in Rotterdam. Ze werden aangehouden voor drugsbezit, het gooien van vuurwerk en voor kleine vechtpartijen. Ook zijn voor de wedstrijd twee bussen met Ajax-supporters teruggestuurd naar Amsterdam, omdat de fans voor vertrek niet waren gefouilleerd, terwijl dit wel verplicht is.

Alle 22 personen werden buiten De Kuip gearresteerd. Voor de wedstrijd werd onder meer vanuit een bus met PSV-supporters vuurwerk gegooid naar een politiebusje. De politie te paard voerde daarna enkele charges uit tegen de fans.

Verder bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van Rijnmond dat voor de wedstrijd vier bussen met Ajax-supporters op de A15 bij Rhoon aan de kant waren gezet. De fans maakten gebruik van een combiregeling en daarbij hoort ook fouillering door stewards.

"We hadden informatie gekregen dat een groep zich moedwillig niet had laten fouilleren en daarom hebben we die bussen aan de kant gezet", aldus de woordvoerder.

Twee bussen mogen door na controle

Twee bussen mochten na controle doorrijden en kwamen met vertraging bij De Kuip aan. De twee andere bussen zijn onder begeleiding van de politie teruggestuurd naar Amsterdam omdat supporters drugs bij zich hadden.

Op de tribunes in het stadion was het tijdens en na de wedstrijd die door PSV met 2-1 werd gewonnen wat onrustig. Aanhangers van beide clubs zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Daarbij raakten twee PSV-supporters lichtgewond. Zij konden ter plekke behandeld worden en hoefden niet naar het ziekenhuis. Een agent raakte gewond aan zijn hand en moest wel naar het ziekenhuis.