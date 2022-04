Burgemeester Vitali Klitschko roept gevluchte inwoners van Kyiv ertoe op niet terug te keren naar de hoofdstad, maar op een veilige plaats te blijven. Ondertussen melden Britse geheime diensten dat Russische troepen bruggen in Oekraïne opblazen.

Klitschko gaf de waarschuwing zaterdag via de berichtendienst Telegram, na nieuwe luchtaanvallen op enkele wijken in Kyiv. In het stadsdeel Darnytsia in het zuidoosten van de Oekraïense hoofdstad is schade aangericht door meerdere nachtelijke explosies, maar het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Een wapenfabriek was volgens persbureau AFP een van de doelwitten.

Het Russische ministerie van Defensie bevestigde zaterdag dat het aanvallen op een wapenfabriek in Kyiv en reparatiewerkplaatsen in Mykolaiv heeft uitgevoerd met precisiewapens voor de lange afstand. Volgens woordvoerder Igor Konashenkov zijn daarbij zestien vijandelijke doelen getroffen, waaronder magazijnen, wapenopslagbases en wapenfabrieken.

Rusland voerde naar eigen zeggen in de nacht van donderdag op vrijdag ook al een aanval uit op een machinefabriek aan de rand van Kyiv waar raketten voor het beschieten van vaartuigen of vliegtuigen worden gemaakt. Er wordt een verband gelegd met het zinken van het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de kruiser Moskva. Oekraïne zegt het schip met raketten te hebben getroffen en tot zinken te hebben gebracht.

In Kyiv was het de afgelopen tijd relatief kalm na de terugtrekking van Russische troepen rondom de stad. Burgemeester Klitschko riep inwoners er desondanks toe op het luchtalarm, dat meerdere keren per dag afgaat in de stad, te respecteren en na te leven. Ook in de westelijke stad Lviv waren zaterdagochtend explosies te horen.

Russen verwoesten opzettelijk delen infrastructuur

Het is lastig overleven in Oekraïense steden, ook omdat de aanvoer van hulpgoederen voor de Oekraïense bevolking wordt bemoeilijkt doordat Russische troepen opzettelijk een deel van de infrastructuur hebben vernietigd. Dat staat in een dagelijks rapport van Britse inlichtingendiensten over de veiligheidssituatie in Oekraïne.

Zo hebben de Russen na hun terugtrekking uit het noorden van Oekraïne doelgericht bruggen opgeblazen en wegen en andere infrastructuur beschadigd. Ook liggen er veel landmijnen rondom wegen en zijn voertuigen midden op de weg achtergelaten.

In de stad Chernihiv, ten noordoosten van Kyiv, is nog maar één voetgangersbrug over de rivier de Desna intact gelaten. Alle andere oeververbindingen zijn opgeblazen.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Oekraïne meldt zeker tien doden door Russische beschietingen in regio Kharkiv

Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen door Russische beschietingen in de Oost-Oekraïense regio Kharkiv. Door de beschietingen zijn bovendien meer dan 35 mensen gewond geraakt, schrijft het regionale openbaar ministerie op Facebook.

Meerdere woningen en flatgebouwen zouden vrijdagavond laat beschadigd zijn geraakt. Het bericht kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder dat het normale leven weer wordt opgepakt in de delen van het land waar Russische troepen zijn verdreven of zich uit hebben teruggetrokken. Zo wordt er flink puingeruimd en worden elektriciteit, water en gas hersteld. Daarnaast worden mijnen en munitie opgeruimd.

Ook hervatten de politie, posterijen en lokale autoriteiten hun werk, zei Zelensky in zijn videoboodschap. Hij noemde de omvang van het herstelwerk "echt enorm".