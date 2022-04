Vijf Nederlandse militaire voertuigen zijn zaterdag in het zuiden van Tsjechië op elkaar gebotst, zo bevestigt een woordvoerder van Defensie aan NU.nl. Er zijn geen gewonden, maar er is wel blikschade.

Het ongeluk gebeurde op weg naar Slowakije, waar een Nederlandse Patriot-vuureenheid een deel van de NAVO-oostflank gaat bewaken en beschermen, zo meldt Defensie. Het voorste voortuig moest in de regen plotseling remmen op een glad wegdek, wat de kettingbotsing veroorzaakte.

Bij het ongeval waren geen raketlanceersystemen betrokken, maar alleen ondersteunende voertuigen. Daarom zijn er ook geen gevolgen voor de geplande inzet.

Beschermen van Slowakije en Europa

Zo'n 150 militairen zijn onderweg naar de Slowaakse luchtmachtbasis Sliac. Daar wordt in de buurt voor ongeveer zes maanden een vuureenheid ingezet om de verslechterde veiligheidssituatie in Europa in de gaten te houden.

De Nederlandse militairen zijn samen met twee Duitse vuureenheden vertrokken en worden later vergezeld door een Amerikaanse Patriot-vuureenheid. Zo willen Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten de Slowaakse inwoners beschermen tegen eventuele raketdreiging.