Een groepje ruimtetoeristen is zaterdag in hun capsule aangedokt aan het internationale ruimtestation ISS. Het is de eerste privémissie die mensen naar het International Space Station (ISS) brengt.

De zogenoemde Axiom Space Mission 1 met de Dragon Endeavor begon vrijdag met de lancering vanaf de Amerikaanse ruimtebasis in Cape Canaveral. De capsule dokte aan met een kleine vertraging door een videoprobleem.

Aan boord zijn beroepsastronaut Mike Lopez-Alegria en drie passagiers, waarvan een de Nederlands-Israëlische zakenman Eytan Stibbe (64) is. Hij betaalde ruimtevaartbedrijf Axiom Space naar verluidt enkele tientallen miljoenen euro's voor de reis. Over acht dagen keert de bemanning terug op aarde.