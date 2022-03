Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft haar excuses aangeboden aan gemeente Westerwolde voor het plotseling plaatsen van een extra paviljoen naast de nachtopvang in Ter Apel. Het COA heeft aangekondigd het paviljoen deze week nog af te breken.

Het paviljoen werd afgelopen weekend zonder toestemming van de Groningse gemeente Westerwolde opgebouwd, omdat volgens de woordvoerder van het COA de leefomstandigheden van de mensen op de locatie onacceptabel zijn. "De hygiëne en leefomstandigheden in Ter Apel stonden zo onder druk dat we niet anders konden, het was een duivels dilemma."

Er verbleven al dagen bijna 700 mensen in de noodasielopvang, terwijl er maar plek is voor 275 personen. Dat heeft te maken met een grote instroom van asielzoekers in de afgelopen maanden. Zij moeten zich eerst in Ter Apel melden, voor ze in andere opvangcentra in het land kunnen worden ondergebracht.

Eind vorige week was de nood zo hoog dat mensen op stoelen moesten slapen en dat er geen tafels meer waren om aan te eten. Het COA vond dat er sprake was van "onmenselijke en onhygiënische toestanden" en plaatste zaterdag zonder daarvoor toestemming of een vergunning aan te vragen een extra paviljoen.

Het COA durft de paviljoentent weer af te breken, omdat de gemeenten maandagavond besloten om op korte termijn tweeduizend extra opvangplekken te realiseren. Daarmee ontlasten zij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Het probleem is hiermee echter maar op korte termijn opgelost: veel van deze plekken zijn namelijk maar voor beperkte tijd beschikbaar terwijl het COA dringend plaatsen nodig heeft waar mensen maandenlang kunnen verblijven. De bestaande 111 opvangcentra zitten ook overvol, omdat statushouders die recht hebben op huisvesting niet kunnen doorstromen. Gemeenten kampen met woningnood.