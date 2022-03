Een grap van Chris Rock over Jada Pinkett-Smith tijdens de uitreiking van de Oscars in de nacht van zondag op maandag viel verkeerd bij haar echtgenoot Will Smith. De genomineerde acteur liep vervolgens het podium op en gaf de comedian een klap. Rock heeft al gezegd geen aangifte te willen doen.

Rock maakte een grap over G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt. Hij verwees daarmee naar de haardracht van Pinkett-Smith. Haar man reageerde woedend. Nadat hij Rock een klap had gegeven, zei de acteur: "Hou de naam van mijn vrouw uit je fucking mond."

Op sociale media wezen al snel veel mensen hun volgers erop dat Jada Pinkett-Smith lijdt aan alopecia: een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt. In de zaal leken de aanwezigen zich geen raad te weten met het incident. Op sociale media circuleerden al snel foto's van ge­cho­queerde sterren.

Een journalist van The Hollywood Reporter die in de zaal aanwezig was, liet via Twitter weten dat Smith na het incident in tranen was. Tijdens het eerstvolgende reclameblok zou Denzel Washington naar hem en diens vrouw zijn gelopen om ze te troosten.

Smith biedt excuses aan tijdens dankwoord

Smith won de Oscar voor de beste mannelijke hoofdrol met zijn rol in King Richard, waarin hij de vader van tennissters Venus en Serena Williams speelt. Tijdens Smiths dankwoord rolden de tranen over zijn wangen. Hij bood de Academy zijn excuses aan voor het incident. Rock kreeg geen excuses aangeboden.

"Kunst imiteert het leven: ik lijk nu ook op een gekke vader, net zoals dat van Richard Williams gezegd werd", aldus de acteur. "Liefde zorgt ervoor dat je gekke dingen doet. Ik ben overweldigd door de zaken die God wil dat ik doe. Ik ben geroepen tot het liefhebben en beschermen van mensen."

Smith blikte terug op zijn lange carrière in het filmvak. "Als je doet wat wij doen, dan moet je accepteren dat mensen je soms misbruiken. Dan moet je accepteren dat mensen respectloos met je omgaan en moet je lachen en doen alsof alles oké is."