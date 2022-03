Hollywood kijkt zelf reikhalzend uit naar het Oscar-gala in de nacht van zondag op maandag, maar voor kijkers blijkt de show al een paar jaar niet zo interessant meer. Het nieuwste programma belooft daarom aantrekkelijker te worden, geholpen door een aantal mogelijke primeurs tijdens de prijsuitreiking. NU.nl zet de belangrijkste punten op een rij.

De kijkcijfers van de Oscars dalen al jaren, maar kwamen vooral na de ingetogen editie van 2021 uit op een nieuw dieptepunt: slechts 9,85 miljoen mensen keken naar de ceremonie. Het roer moest om, blijkt uit de aanpassingen die er nu zijn gedaan.

Niet iedereen was daar even blij mee. Het grootste frustratiepunt vanuit filmprofessionals is de keuze om acht Oscars niet live uit te reiken, waaronder de prijzen voor muziek en montage. "We mogen aan de kindertafel zitten", vertelde Hans Zimmer aan De Telegraaf. De filmcomponist verdiende dit jaar zijn twaalfde nominatie met Dune, maar staat komend weekend liever in de Amsterdamse Ziggo Dome dan op de rode loper van het Dolby Theater.

Waar kijk je de Oscars live? Zender: Filmbox (tijdelijk gratis via verschillende aanbieders)

Start rode loper: 00:30 uur

Start ceremonie: 02:00 uur

Einde: uiterlijk 05:00 uur

Hosts zijn weer terug

Maar ondanks de kritiek - die elk jaar wel ergens rondom de Oscars te vinden is - heeft het komende programma ook veel te bieden. In de eerste plaats zijn dat de hosts. Na het euvel met gastheer Kevin Hart in 2019, die vanwege een oude tweet aanvankelijk niet meer welkom was en later zelf opstapte, keken we de afgelopen edities naar een vrij eentonige rits aan losse uitreikingen. Komieken Amy Schumer, Wanda Sykes en Regina Hall moeten daar nu verandering in gaan brengen.

In de nieuwste editie komt meer ruimte voor entertainment en interactie, schreef Academy-voorzitter David Rubin eerder. Comedy, muziekoptredens en filmfragmenten kwamen ook in eerdere shows al voorbij, maar zouden ditmaal een prominentere rol moeten krijgen. Intussen zijn de ogen uiteraard ook gericht op de uitreikingen zelf. Lees hieronder wat de meest spraakmakende momenten zouden kunnen worden.

139 Bekijk hier de trailer van de film The Power of the Dog

Wordt het The Power of the Dog of toch CODA?

Het cowboydrama The Power of the Dog lijkt met twaalf nominaties al een tijdje favoriet voor de hoofdprijs. Jane Campion zou zelfs drie losse beeldjes kunnen verdienen, want ze is regisseur, scenarist en producent van de film. Daarmee zou ze de eerste vrouw ooit zijn die dat klaarspeelt. Maar vlak ook de tegenstanders niet uit. De coming of age-film CODA won onlangs de Producers Guild Award, een prijs die sinds 1990 al 22 keer de uiteindelijke winnaar voorspelde. Bovendien wint een film met de meeste nominaties lang niet altijd de Oscar voor Beste Film. In de afgelopen twaalf jaar gebeurde dat slechts drie keer.

Aan de andere kant zou een winst voor CODA ook opvallend zijn. Met een totaal van slechts drie nominaties zou het de minst genomineerde winnaar in negentig jaar tijd worden. Bovendien gaat het om een remake en die winnen bijna nooit de hoofdprijs. Alleen The Departed (2006) en Ben-Hur (1959) deden dat eerder. Overigens zijn er nog drie kanshebbers die al eens eerder een bioscoopfilm kregen: Dune, Nightmare Alley en West Side Story.

Ontvangstspeech in gebarentaal

Er zijn meer redenen waarom CODA een interessante winnaar zou zijn. Drie belangrijke acteurs in de film zijn namelijk doof, en een ontvangstspeech in gebarentaal is zeldzaam. Marlee Matlin, tevens te zien in CODA, is de enige dove actrice die ooit een Oscar won (Children of a Lesser God, 1987). Dit jaar is haar tegenspeler Troy Kotsur een grote kanshebber om de titel Beste Mannelijke Bijrol te winnen.

163 Bekijk hier de trailer van CODA

Eerste Oscar voor Will Smith

Al sinds comedyserie The Fresh Prince of Bel-Air is Will Smith een van Hollywoods lievelingen, maar een Oscar is tot nu toe altijd aan zijn neus voorbij gegaan. In 2002 maakte hij kans als Mohammed Ali in de biopic Ali, maar Denzel Washingtons hoofdrol in Training Day kreeg toen meer stemmen. Vijf jaar later bleek Forest Whitaker (The Last King of Scotland) populairder dan Smiths rol in The Pursuit of Happyness. Driemaal zou dus scheepsrecht kunnen worden zondagnacht. Want voor zijn rol als vastberaden tennisvader in King Richard is Smith dit jaar de grote favoriet.

'Grand slam' in de categorie muziek

In de categorie voor beste filmliedjes zitten twee kandidaten die geschiedenis kunnen gaan schrijven. Lin-Manuel Miranda (Encanto) heeft de afgelopen jaren al een Emmy, Golden Globe en een Tony verzameld, dus met een Oscar erbovenop komt hij in het kleine rijtje met EGOT-winnaars te staan. Met die 'grand slam' zou hij zich bij namen voegen als Audrey Hepburn en Andrew Lloyd Webber.

Er zijn momenteel slechts zestien mensen die zo'n EGOT hebben en precies even vaak werd de 'Triple Crown' van de filmmuziek bereikt. Een liedje moet daarvoor zowel een Golden Globe, Grammy als een Oscar winnen. Billie Eilish (No Time To Die) heeft de eerste twee al binnen en kan zondagnacht geschiedenis schrijven, door als twintigjarige de jongste winnaar ooit te worden.

Beroemde stellen in de prijzen

Op de rode loper in Los Angeles zullen zondagnacht genoeg beroemde liefdeskoppels voorbijlopen, maar het komt niet vaak voor dat die ook in de prijzen kunnen vallen. Verloofden Kirsten Dunst en Jesse Plemons, die ook in The Power of the Dog geliefden spelen, maken allebei kans op een Oscar voor Beste Bijrol. Penélope Cruz (Madres paralelas) en Javier Bardem (Being the Ricardos) zijn beiden genomineerd in de hoofdrol-categorie. De Spanjaarden hebben ieder al een Oscar thuis staan, de Amerikanen zijn beiden voor het eerst genomineerd.