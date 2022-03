De ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid moeten snel documenten vrijgeven aan de media over de chaotisch verlopen evacuaties uit Afghanistan. Dat oordeelt de rechter vandaag in een zaak die is aangespannen door website GeenStijl.

In augustus vroegen verscheidende media waaronder GeenStijl, NOS en NU.nl op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om documenten die betrekking hebben op de evacuatie van Afghanen. Omdat de ministeries de documenten niet tijdig openbaar maakten, ging GeenStijl als eerste naar de rechter.

Op 28 januari stelde de rechter vast dat de ministeries de termijn hadden overschreden en dat er binnen twee weken gereageerd moest worden op de Wob-verzoeken. Ook legde de rechter de ministeries een dwangsom van honderd euro per dag op voor elke dag dat de termijn van twee weken werd overschreden, tot een maximum van 15.000 euro.

Tegen dat besluit tekenden de drie ministeries verzet aan. De landsadvocaat betoogde namens de ministeries dat de termijn van twee weken onhaalbaar was omdat het om een omvangrijk Wob-verzoek gaat, dat er andere Wob-verzoeken zijn die een hogere prioriteit hebben en dat de ambtenaren die alles moeten inventariseren ook andere werkzaamheden hebben.

Rechter stelt ministeries in het ongelijk

Die argumenten veegt de rechter van tafel, omdat de ministeries "te laat met deze argumenten in de procedure zijn gekomen". De uitspraak van 28 januari blijft in stand, wat betekent dat de ministeries nu geen argument meer hebben om openbaarmaking van de opgevraagde stukken verder uit te stellen. En ook dat de termijnen voor de dwangsommen inmiddels lopen.

"Het is niet eerder voorgekomen dat een minister zoveel juridisch geschut inzet in een Wob-procedure, tot de landsadvocaat en korte gedingen aan toe," zegt WOB-jurist Victor Loonstein naar aanleiding van de uitspraak tegenover GeenStijl. Volgens hem is de uitspraak "zeer belangwekkend voor de gehele Wob-industrie" omdat de rechtbank "het getreuzel" van de ministeries met deze uitspraken afstraft.

Het is onduidelijk wanneer de ministeries de opgevraagde documenten alsnog vrijgeven.