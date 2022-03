Een rechtbank in Moskou heeft het gebruik van Facebook en Instagram in Rusland verboden. De rechters noemen de werkzaamheden van de bedrijven 'extremistisch', schrijft de Russische nieuwssite TASS. Het gebruik van WhatsApp, de chatdienst van Facebook-moederbedrijf Meta, blijft wel toegestaan.

Het verbod op werkzaamheden van Facebook en Instagram gaat direct in, zo oordeelde rechter Olga Solopova. Eerder werd al op een verbod aangedrongen door de Russische inlichtingendienst FSB.

Volgens het Russische Openbare Ministerie werd er extremistisch materiaal geplaatst op de sociale netwerken. De aanklagers vonden dat op Instagram en Facebook werd opgeroepen tot geweld tegen Russische burgers en tegen militair personeel in Oekraïne.

Eerder deze maand zei Meta al dat het gebruikers tijdelijk zou toestaan om bedreigingen aan het adres van Russische militairen in Oekraïne te uiten. Normaal gesproken zijn dit soort uitlatingen verboden, maar het bedrijf maakte een uitzondering voor mensen die door de oorlog worden getroffen. Leuzen zoals 'dood aan de Russische bezetters' werden daardoor toegestaan, zei het bedrijf.

Door de verandering in dat beleid, werd de toegang tot Instagram in Rusland geblokkeerd. Eerder was Facebook al geblokkeerd, nadat het bedrijf beperkingen oplegde aan accounts van Russische staatsmedia.

Russische burgers en organisaties die Facebook en Instagram gebruikten, worden volgens de rechter niet verantwoordelijk gehouden. Meta's WhatsApp blijft ook werken voor Russen.

Als gevolg van de uitspraak mag Meta geen nieuwe filialen openen in Rusland. Verder kan het geen commerciële werkzaamheden meer doen in het land.