De hoge energieprijzen raken vooral mensen met een laag inkomen, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Iedereen compenseren is volgens de rekenmeesters geen efficiënte manier om die groep te helpen, gerichte compensatie wél. Het kabinet waarschuwt dat iedereen de pijn gaat voelen

De meeste Nederlandse huishoudens hebben een buffer die groot genoeg is om de stijgende energiekosten te betalen zonder in de financiële problemen te komen, concludeert het CPB. "Dit geldt echter niet voor de huishoudens die nu al op of onder de armoedegrens leven", aldus het Planbureau.

Huishoudens met een laag inkomen hebben vaker een slecht geïsoleerd huis en moeten dus meer stoken. Ook is het deel van hun inkomen dat zij aan de energierekening kwijt zijn relatief groter dan bij mensen met een hoger inkomen.

Dat zorgt ervoor dat hoe lager het inkomen is, hoe duurder het levensonderhoud wordt. Vergeleken met huishoudens met de hoogste inkomens is dat verschil zelfs twee keer zo groot. Kortom: de stijgende energieprijzen worden ongelijk verdeeld en treffen vooral de allerarmsten.

Toegezegde compensatie armsten te weinig

Een algehele korting op de energierekening is dan makkelijk uitvoerbaar, maar niet efficiënt, merkt het CPB op.

Het kabinet had al 200 miljoen euro extra uitgetrokken om de huishoudens met de laagste inkomens extra te compenseren, maar dat bedrag is volgens het Planbureau "beperkt in omvang en gericht op huishoudens met een inkomen op of net

boven het sociaal minimum".

De druk op het kabinet om lage inkomens financieel tegemoet te komen, nam de afgelopen maanden steeds verder toe. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn de prijzen nog harder gestegen, waardoor nog meer mensen in de problemen komen of dreigen te komen.

'Kabinet zal niet iedereen kunnen helpen'

Het kabinet liet woensdag weten dat huishoudens met de laagste inkomens dit jaar nog worden gecompenseerd. Hoe hoog die compensatie precies is, hangt af van de woensdag gepubliceerde CPB-cijfers over de koopkracht en economische groei, dus definitieve plannen liggen er nog niet.

"Als kabinet kijken we naar oplossingen voor mensen met lage en middeninkomens om de gevolgen te dempen", zegt minister Sigrid Kaag (Financiën) in een eerste reactie.

De bewindsvrouw waarschuwt dat iedereen wordt geraakt door de stijgende prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. "Veel Nederlanders begrijpen dat dit een prijs is die we betalen voor onze vrijheid. Het kabinet zal niet iedereen kunnen helpen."

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) laat weten dat er dit jaar naar manieren wordt gezocht om de laagste inkomens te compenseren. Dat gebeurt waarschijnlijk via de Voorjaarsnota in april of mei, de eerste mogelijkheid om de lopende begroting aan te passen.

Ook Van Gennip benadrukt dat niet iedereen kan worden gecompenseerd. "We moeten ons wel realiseren dat we het niet voor iedereen kunnen oplossen. Als land worden we collectief armer door de hogere energieprijzen. Dat betekent dat we met zijn allen minder te besteden hebben."