De week begint met een zonnige maandag, waarbij de temperaturen oplopen tot zo'n 7 tot 8 graden. De wind komt uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig.

In de noordelijke helft van het land kan eerst wat mist of nevel voorkomen, maar in de loop van de ochtend breekt ook daar de zon door.

's Middags schijnt de zon volop. In de loop van de avond daalt de temperatuur naar 0 graden in het westen tot een paar graden onder nul in de rest van het land.

