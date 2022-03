Zondag komt er bewolking voor, maar de zon zal zich ook regelmatig laten zien, vooral in de middag.

Het wordt ongeveer 6 of 7 graden maar door de stevige wind voelt het kouder aan. In de loop van de dag neemt de noorden- tot noordoostenwind in kracht af.

In de avond daalt de temperatuur richting het vriespunt in het westen en naar -1 tot -4 graden landinwaarts.

