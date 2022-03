Aan het begin van de zaterdag schijnt de zon volop. In de loop van de middag ontstaan her en der wat stapelwolken. Er waait een matige oostenwind en het wordt 7 tot lokaal 10 graden.

Vanavond en vannacht is het helder en wederom koud. De temperatuur daalt naar 0 graden in het noordwesten tot circa -3 graden in het oosten en zuidoosten.

Morgen begint ook koud en helder. Daarna trekt bewolking over ons land en wordt het 6 of 7 graden.

