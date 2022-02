Vorig jaar is 17 procent van de Nederlanders van vijftien jaar of ouder slachtoffer geworden van online criminaliteit, blijkt dinsdag uit de Veiligheidsmonitor 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mensen kregen vooral te maken met online oplichting of fraude (10 procent), waar onder meer aankoopfraude onder valt. In het geval van aankoopfraude worden gekochte producten of diensten niet geleverd, terwijl ze wel zijn betaald.

7 procent van de Nederlanders liet weten slachtoffer te zijn geworden van hacken. In de meeste gevallen werd er ingebroken in een account. 2 procent van de ondervraagden zei te maken te hebben gehad met online bedreiging of intimidatie.

Bijna een op de vijf slachtoffers van online criminaliteit zegt nog steeds de gevolgen te ervaren van wat hen is overkomen, vooral op emotioneel of psychisch gebied. De impact op het slachtoffer verschilt wel sterk per incident. Slachtoffers van online bedreiging of intimidatie ervoeren vaker problemen dan slachtoffers van oplichting of hackers.

Van alle slachtoffers van online criminaliteit heeft 47 procent bij een instantie of aan hun eigen omgeving gemeld wat hen is overkomen. Slechts 19 procent heeft aangifte gedaan bij de politie.