Nabestaanden van de undercoveragent die zich vorig jaar in verband met zijn werk van het leven beroofde, kunnen een "passende, ruimhartige vergoeding" van de politie tegemoetzien. Met de nabestaanden lopen gesprekken over deze vergoeding, schrijft justitieminister Dilan Yesilgöz maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer nam onlangs een motie van de PVV aan waarin het kabinet wordt opgeroepen zich maximaal in te spannen voor de erkenning van aansprakelijkheid voor de dood van de agent. Over de hoogte van een mogelijk bedrag laat de minister zich niet uit. Ze gaat ervan uit dat er op korte termijn overeenstemming wordt bereikt over de vergoeding en "dat daarmee juridische procedures niet nodig zullen zijn".

De politie-infiltrant werd tijdens zijn werk niet goed begeleid. En signalen dat het niet goed met hem ging, werden onvoldoende opgepikt, zo concludeerde een commissie die deze kwestie heeft onderzocht. Zijn overlijden hield volgens de commissie direct verband met zijn werk.

Yesilgöz vindt dat het rapport helder is over de feiten en omstandigheden. De korpschef voelt zich volgens haar verantwoordelijk voor het leed dat de nabestaanden is aangedaan. Het kabinet heeft 3 miljoen euro uitgetrokken om problemen bij het politieteam Werken onder Dekmantel aan te pakken.

Kamer leverde harde kritiek op politie en OM

De Tweede Kamer leverde eerder deze maand flinke kritiek op het optreden van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak. Hanneke van der Werf (D66) zei een "diepe kloof tussen de top en werkvloer" te zien bij de Landelijke Eenheid, waar "relaties belangrijker zijn dan inhoud". CDA-woordvoerder Raymond Knops vroeg zich hardop af hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. De bezem moet door de politietop, zei Lilian Helder (PVV).

De Kamer wilde ook dat de politie zich zou inspannen voor de nabestaanden. "Deze agent verdient waardering", zei Ingrid Michon-Derkzen (VVD). Michiel van Nispen (SP) zei dat de nabestaanden niet zouden moeten hoeven strijden voor een schadevergoeding.