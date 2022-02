Een boze Oekraïense matroos heeft bij het Spaanse eiland Mallorca geprobeerd het jacht van een rijke Russische oligarch te laten zinken, meldt de Spaanse krant El País. Het jacht is volgens de matroos van Alexander Mikheev, de eigenaar van een bedrijf dat wapens produceert voor het Russische leger.

De matroos heeft geprobeerd het schip te saboteren nadat hij op televisie beelden had gezien van een flatgebouw in Oekraïne dat door een raket was geraakt. "De eigenaar van dit schip is een crimineel die de kost verdient met het verkopen van wapens, waarmee Oekraïners worden vermoord", verklaarde hij.

De man opende verschillende kleppen op het schip waardoor water naar binnen kon stromen, in onder meer de machinekamer.

Tegen collega's op het schip schreeuwde de man volgens de krant dat ze het schip moesten verlaten. Zij schreeuwden terug dat de man gek was geworden.

Het schip is door ingrijpen van de bemanning niet gezonken, maar liep wel aanzienlijke schade op. De man is aangehouden door de politie, maar is inmiddels vrijgelaten in afwachting van zijn proces.